Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 июля

Скончались четыре человека.

На утро 17 июля в Кемеровской области ещё у 203 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 41, Новокузнецк — 36, Междуреченск — 17, Юрга — 16, Прокопьевск — 14, Осинники — 12, Мыски — 9, Промышленновский округ — 8, Берёзовский — 7, Ленинск-Кузнецкий — 5, Белово — 4, Тайга — 4, Новокузнецкий район — 4, Яшкинский округ — 4, Киселёвск — 3, Гурьевский округ — 3, Топкинский округ — 3, Юргинский округ — 3, Калтан — 2, Полысаево — 2, Ижморский округ — 2, Тяжинский округ — 2, Тисульский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Киселёвске. У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни лёгких, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 43 247 случаев коронавируса: 1 864 человека получают медицинскую помощь, 40 481 выздоровел, 902 скончались.