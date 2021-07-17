Пожар в Анжеро-Судженске: пострадавшим семьям предоставят жилье

Глава города сообщил, куда именно переселят жильцов сгоревшего многоквартирного дома на Топкинской улице.

В ночь с 15 на 16 июля в Анжеро-Судженске загорелся многоквартирный одноэтажный дом по Топкинской улице. Сигнал о происшествии спасателям поступил в 23:48. Пожар был локализован в 00:18, полностью потушен в 00:58. На месте работали 17 человек и пять единиц техники.

«На момент прибытия первого подразделения горела обрешётка крыши по всей площади, существовала угроза распространения огня по пустотным потолочным перекрытиям. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 23 человека. В результате пожара у дома сгорела обрешётка крыши на всей площади, частично обрушился потолок. Общая площадь пожара составила 540 кв.м», — рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Без жилья остались, по разным данным, от 23 до 24 человек, в том числе шестеро детей.

Глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко сообщил, что пострадавшим жильцам выделят временное жильё — 28 комнат в общежитии на улице Шахтёрской. Предварительно всё временное жильё будет отремонтировано, уточнил мэр.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Фото: прокуратура Кузбасса.