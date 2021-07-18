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В Березовском цирковой медведь напал на дрессировщицу

18 июля 2021 в 13:04

Видео публиковали в соцсетях зрители.

В Берёзовском во время циркового представления медведь напал на дрессировщицу. Животное быстро оттащили коллеги дрессировщицы, видимых травм она не получила.

Видео публиковали в соцсетях зрители. На кадрах видно, что сначала медведь вцепился женщине в ногу, во второй раз — пытался ударить лапой по голове.

«На микрашке у нас. Интересно, что теперь с медведем будет», — подписал публикацию автор видео.

 

 

Видео: https://vk.com/incident_42lk


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