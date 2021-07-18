В Кузбассе упал и травмировался парашютист

Мужчину госпитализировали.

В районе села Журавлёво, где проходят тренировки парашютистов, произошло ЧП. Один из них получил травму во время прыжка.

«Молодой человек выполнял тренировочный прыжок и по неизвестной причине упал с приличной высоты. По предварительной версии, причиной падения стала неисправность парашюта», — сообщили очевидцы в популярном паблике.

Отмечается, что парашютист жив, его госпитализировали.

«Пострадавший в состоянии средней степени тяжести», — подтвердили информацию в Кузбасском центре медицины катастроф.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.