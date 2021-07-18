Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 июля

Скончались пять человек.

На утро 18 июля в Кемеровской области ещё у 205 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 45, Юрга — 29, Новокузнецк — 28, Междуреченск — 23, Березовский — 13, Прокопьевск — 11, Промышленновский МО — 11, Юргинский МО — 9, Калтан — 6, Осинники — 6, Яшкинский МО — 5, Крапивинский МО — 4, Прокопьевский МО — 4, Тайга — 3, Кемеровский МО — 2, Топкинский МО — 2, Беловский МР — 1, Гурьевский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Новокузнецкий МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли пять пациентов.

У женщины 1928 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселёвске. У женщины 1986 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове. У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии. Она проживала в Кемерове. У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения, патологии центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 43 452 случая коронавируса: 1 879 человек получают медицинскую помощь, 40 666 выздоровели, 907 скончались.