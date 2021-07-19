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Опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса об обязательной вакцинации от коронавируса

19 июля 2021 в 13:12

В нём говорится о мероприятиях, направленных на противодействие распространению инфекции в регионе.

В электронном бюллетене правительства Кузбасса появилось новое распоряжение Сергея Цивилёва. В документе говорится о мероприятиях, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Большая часть касается рекомендаций предприятиям.

«Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области — Кузбасса, органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области — Кузбасса  обеспечить выполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области — Кузбассу <…> в части проведения профилактических прививок», — говорится в распоряжении.

В список организаций, подлежащих обязательной вакцинации, включили организации транспорта общего пользования, включая такси, организации энергетики, государственные контрольные органы в пунктах пропуска через государственную границу России, органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации сфер торговли, общественного питания, салоны красоты, косметические, парикмахерские, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, организации, чьи работники осуществляют деятельность вахтовым методом, организации, осуществляющие волонтёрскую деятельность, правоохранительные органы.

Власти сообщили, что организации должны обеспечить охват вакцинацией не менее 60% от общей численности работников. При этом первый компонент или однокомпонентную вакцину нужно поставить до 18 августа, второй компонент — до 18 сентября. Тем, у кого есть противопоказания, прививку ставить не нужно.


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