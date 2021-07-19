Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 июля

Скончались семь человек.

На утро 19 июля в Кемеровской области ещё у 203 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 39, Новокузнецк — 30, Междуреченск — 20, Юрга — 15, Прокопьевск — 14, Мыски — 11, Осинники — 10, Ленинск-Кузнецкий — 9, Анжеро-Судженск — 8, Берёзовский — 5, Промышленновский округ — 5, Белово — 4, Киселёвск — 4, Тайга — 4, Кемеровский округ — 4, Новокузнецкий район — 4, Топкинский округ — 4, Полысаево — 3, Юргинский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Гурьевский округ — 2, Калтан — 1, Прокопьевский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли семь пациентов. Это женщина 1955 года из Кемеровского муниципального округа, мужчины 1937 и 1952 годов рождения из Новокузнецка, мужчина 1941 года рождения из Кемерова, мужчина 1960 года рождения из Анжеро-Судженска, мужчина 1956 года рождения из Новокузнецкого муниципального округа и женщина 1976 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 43 665 случаев коронавируса: 1 893 человека получают медицинскую помощь, 40 848 выздоровели, 914 скончались.