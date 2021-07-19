В Кемерове на оживлённом перекрёстке автомобиль сбил пешехода

При этом, по словам очевидцев, под колёса машины попали два человека.

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской. Около 22:15 в районе дома № 21 автомобиль сбил пешехода.

По словам очевидцев, под колёса машины попали два человека. Однако в ГИБДД уточнили, что сбит был один пешеход.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21053 двигался по Волгоградской улице в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход, женщина 25 лет, получил травмы, по характеру которых назначено амбулаторное лечение. 18-летний водитель ВАЗа не пострадал», — сообщили изданию в ГИБДД.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Тем временем видео с места происшествия появилось в соцсетях.