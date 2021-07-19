В Кемерове гендиректора строительной компании обвиняют в растрате средств дольщиков

190 миллионов рублей.

В Кемерове перед судом предстанет директор строительной компании, на счету которой десятки обманутых дольщиков. По версии следствия, руководитель компании-застройщика растратил свыше 190 миллионов рублей, полученных от дольщиков. Организация должна была не позднее августа 2018 года передать им квартиры в жилом комплексе в городе Кемерово. Однако в установленный срок это сделано не было.

«Платежи, которые в совокупности образовали данную сумму, не были связаны с оплатой расходов на выполнение обязательств перед потерпевшими. Денежные средства обвиняемый использовал на иные цели, в том числе на строительство другого объекта недвижимости на территории города Кемерово. Общий ущерб, причинённый 218 дольщикам, превысил 310 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главным следственным управлением МВД России по Кемеровской области окончено предварительное расследование уголовного дела по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Отмечается, что в рамках уголовного дела потерпевшими заявлены гражданские иски к обвиняемому по возмещению причинённого им материального ущерба. С целью реализации обеспечительных мер по данным искам на имущество фигуранта наложен арест.