Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 июля

Скончались пять человек.

На утро 20 июля в Кемеровской области ещё у 198 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 32, Новокузнецк — 32, Междуреченск — 24, Прокопьевск — 13, Анжеро-Судженск — 13, Юрга — 12, Ленинск-Кузнецкий — 10, Мыски — 8, Калтан — 7, Белово — 6, Киселёвск — 6, Берёзовский — 5, Промышленновский округ — 5, Осинники — 4, Полысаево — 4, Юргинский округ — 4, Яйский округ — 4, Яшкинский район — 3, Тайга — 2, Кемеровский округ — 2, Ижморский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1927 года рождения из Кемерова, две женщины из Юрги 1954 и 1986 годов рождения, а также две новокузнечанки 1938 и 1961 годов рождения. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 43 853 случая коронавируса: 1 899 человек получают медицинскую помощь, 41 035 выздоровели, 919 скончались.