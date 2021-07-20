В Белове пьяный водитель насмерть сбил мужчину и уехал с телом в кафе

Там он присоединился к застолью.

В Белове полиция предъявила обвинение 33-летнему жителю посёлка Новый городок. В июне прошлого года он совершил ДТП, в котором погиб пешеход.

«Водитель, находясь в нетрезвом состоянии, в тёмное время суток поехал на автомобиле Toyota Corona в кафе на празднование дня рождения родственницы. Двигаясь в городе со скоростью более 120 километров в час, он не справился с управлением, при повороте налево выехал на обочину и сбил 57-летнего мужчину. От удара пешеход оказался в салоне машины. Он скончался от полученных травм», - сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Вместе с телом погибшего водитель скрылся с места ДТП, столкнувшись по пути со встречным автомобилем Honda. Вскоре сотрудники полиции установили и задержали его в кафе, где он присоединился к застолью.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.