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В Белове пьяный водитель насмерть сбил мужчину и уехал с телом в кафе

20 июля 2021 в 13:21

Там он присоединился к застолью.

В Белове полиция предъявила обвинение 33-летнему жителю посёлка Новый городок. В июне прошлого года он совершил ДТП, в котором погиб пешеход.

«Водитель, находясь в нетрезвом состоянии, в тёмное время суток поехал на автомобиле Toyota Corona в кафе на празднование дня рождения родственницы. Двигаясь в городе со скоростью более 120 километров в час, он не справился с управлением, при повороте налево выехал на обочину и сбил 57-летнего мужчину. От удара пешеход оказался в салоне машины. Он скончался от полученных травм», - сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Вместе с телом погибшего водитель скрылся с места ДТП, столкнувшись по пути со встречным автомобилем Honda. Вскоре сотрудники полиции установили и задержали его в кафе, где он присоединился к застолью.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.


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