Малообеспеченным семьям Кузбасса помогут собрать детей в школу

В регионе стартовала акция «1 сентября — каждому школьнику».

В Кузбассе стартовала акция «1 сентября — каждому школьнику». Традиционно многодетные малообеспеченные семьи получат материальную поддержку.

«Этим семьям выдадут сертификаты номиналом 5 000 рублей, а семьи, где воспитываются четыре и более школьников, — 10 000 рублей. Родители смогут купить одежду, обувь и канцелярские товары для своих детей на специальных ярмарках, которые пройдут по всему региону», - напомнили в администрации.

Также в городах и районах состоятся благотворительные школьные базары. Они будут организованы на средства местных бюджетов для нуждающихся семей, которые не попадают под критерии областной акции. В том числе помощь окажут предприятия и предприниматели.