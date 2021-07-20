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Малообеспеченным семьям Кузбасса помогут собрать детей в школу

20 июля 2021 в 15:31

В регионе стартовала акция «1 сентября — каждому школьнику».

В Кузбассе стартовала акция «1 сентября — каждому школьнику». Традиционно многодетные малообеспеченные семьи получат материальную поддержку.

«Этим семьям выдадут сертификаты номиналом 5 000 рублей, а семьи, где воспитываются четыре и более школьников, — 10 000 рублей. Родители смогут купить одежду, обувь и канцелярские товары для своих детей на специальных ярмарках, которые пройдут по всему региону», - напомнили в администрации.

Также в городах и районах состоятся благотворительные школьные базары. Они будут организованы на средства местных бюджетов для нуждающихся семей, которые не попадают под критерии областной акции. В том числе помощь окажут предприятия и предприниматели.


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