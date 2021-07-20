В Крапивинском округе отчим сломал подростку нос

Мать отказалась защищать сына.

В Крапивинском муниципальном округе прокуратуре пришлось вступиться за подростка, ставшего жертвой домашнего насилия. Мальчика избил отчим, однако мать забрала заявление из полиции.

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что ранее в полиции было зарегистрировано заявление о причинении телесных повреждений 14-летнему подростку. В результате конфликта сожитель матери ударил его, сломав нос. Эксперты оценили побои как лёгкий вред здоровью. Однако от матери несовершеннолетнего поступило заявление о прекращении разбирательства, поскольку она не имеет претензий к сожителю. На основании заявления было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Прокурор отменил решение об отказе и потребовал дело возбудить, так как у законного представителя подростка имелась личная заинтересованность. Сам же подросток в силу возраста находился в зависимом от матери положении и не мог самостоятельно защищать свои права.

В результате вмешательства прокуратуры мать пострадавшего отстранили от участия в деле, интересы подростка обеспечивал представитель органа опеки и попечительства. В итоге уголовное дело было направлено в суд, поднявшего на подростка руку мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде обязательных работ. Также по требованию прокурора, обратившегося в суд с иском о возмещении морального вреда подростку, отчим выплатит пострадавшему 20 000 рублей компенсации морального вреда.