Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 июля

Скончались пять человек.

На утро 21 июля в Кемеровской области ещё у 196 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 37, Кемерово — 35, Междуреченск — 21, Мыски — 10, Осинники — 11, Юрга — 9, Ленинск-Кузнецкий — 9, Белово — 8, Прокопьевск — 8, Калтан — 6, Беловский район — 6, Анжеро-Судженск — 5, Берёзовский — 5, Яшкинский район — 5, Крапивинский округ — 3, Топкинский округ — 3, Юргинский округ — 3, Полысаево — 2, Гурьевский округ — 2, Ижморский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Новокузнецкий район — 2, Кемеровский округ — 1, Тисульский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Березовском. У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, хронической болезни почек. Он проживал в Осинниках.

В Белове скончалась женщина 1966 года рождения, у которой развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1989 года рождения из Киселёвска также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 44 049 случаев коронавируса: 1896 человек получают медицинскую помощь, 41 229 выздоровели, 924 скончались.