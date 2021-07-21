В Кемерове столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

В полиции рассказали подробности ДТП.

Утром 21 июля в Кемерове в районе остановки «Универсам № 2» произошло серьёзное ДТП. Там столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.

По данным полиции, дорожный инцидент произошёл в 7:40: на оживлённом перекрёстке столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский автобус ПАЗ.

«Предварительно установлено, что 23-летний водитель ВАЗа, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Терешковой, на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Ленина не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автобусом под управлением 57-летнего водителя», — рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В автобусе находилось около 30 пассажиров, никто из них не пострадал.

«Пострадали двое мужчин, оба — водители. Один пострадавший находился в удовлетворительном состоянии, другой — в тяжёлом», — сообщил пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.