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Житель Таштагола попытался похитить детей у бывшей жены

21 июля 2021 в 15:39

Полиция начала проверку.

В Таштаголе мужчина пытался похитить собственных детей. Он  забрал двух дочерей у бывшей жены и уехал с ними на машине.

По словам очевидцев, мужчина пытается забрать детей уже не первый раз. На этот раз вступиться за девочек попытались соседи. Они записали инцидент на видео, которое затем разослали в интернет-паблики и СМИ.

В полиции сообщили, что соседи уже написали заявление.

«В дежурную часть полиции поступило заявление от соседей данной семьи. Они рассказали, что мужчина на автомобиле увёз детей. Экипаж   остановил машину, в настоящее время несовершеннолетние возвращены матери», - прокомментировали ситуацию программе «Вести-Кузбасс» заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Сергеев.

По данному факту сотрудники проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.


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