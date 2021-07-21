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В Кузбассе открыли 85 мест массового отдыха у воды

21 июля 2021 в 17:48

Они прошли официальное освидетельствование.

В настоящее время в Кемеровской области действуют 54 места массового отдыха людей у воды и 34 пляжа. Они прошли официальное освидетельствование инспекторским составом Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

«В этих местах предварительно провели исследование дна водолазы, зону для купания оградили буйками», - сообщили в ГУ МЧС Кузбасса.

Также на территории пляжей есть спасательный пост со спасательными средствами и средствами оказания первой помощи пострадавшим.

Сотрудники МЧС напоминают, что купаться и отдыхать у воды нужно только на санкционированных пляжах и местах отдыха.


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