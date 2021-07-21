Махинации с государственными миллионами: глава ФНПР нашел неисчерпаемый источник личного благосостояния

Михаила Шмакова и его родных подозревают в экономических преступлениях.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) в начале июля выступила с очередной популистской инициативой - предложила увеличить зарплаты работников за счет маржи работодателей. Эксперты оценили этот путь как тупиковый, который выльется в уход бизнеса в тень. Но для ФНПР важен не результат. Как сообщает информационное агентство InterRight, такое заявление — это желание переключить внимание общественности от прибылей, много лет извлекаемых руководством федерации во главе с Михаилом Шмаковым из распродажи принадлежащих профсоюзам активов.

«Все годы, что Михаил Шмаков находится у руля ФНПР, СМИ пишут о массовых хищениях государственной собственности с участием лидеров организации, а также об уголовных делах, которые множатся год от года. В данный момент расследуются очередные факты масштабной коррупции в федерации. Однако кипучую деятельность Шмаков, судя по всему, останавливать не собирается», - пишет издание.

Так, если на начало января 2017 года на балансе организации находилось 1082 объекта недвижимого имущества и 67 земельных участков, то к 28 июня 2021 года федерация дополнительно зарегистрировала соответственно еще 95 и 35, параллельно занимаясь реализацией активов. За этот период 274 объекта и 36 участков передано третьим лицам по цене в разы ниже кадастровой.

В качестве примера называют санаторий «Дубовка» на берегу Волгоградского водохранилища, который в 2017 году стал собственностью столичного ООО «Фортривьера» (Юлии Москаленко). Предполагается, что она была связана бизнес-интересами с теперь уже экс-вице-губернатором Волгоградской области Александром Сиваковым.

«Фирме санаторий достался всего за 20 млн рублей. Сама ФНПР получила по договору купли-продажи лишь 1,4 млн рублей. Санаторий «Красный Бор» под Смоленском по кадастру оценивался в 314 млн рублей, но 20% в нем в 2017 году были проданы федерацией Шмакова за 16,8 млн рублей. И это далеко не единственные примеры, когда руководство ФНПР утаивает от надзорных органов истинные размеры выручки от торговли недвижимостью, распределяя доходы между собой», - сообщает источник.

И это далеко не единственные примеры, когда руководство ФНПР утаивает от надзорных органов истинные размеры выручки от торговли недвижимостью, распределяя доходы между собой.

Семья самого Михаила Шмакова сказочно обогатилась с 1993 года, когда он впервые занял пост председателя ФНПР. Уже до 2001 года стоимость имущества, зарегистрированного им и его ближайшими родственниками, вероятно составила 99,4 млн рублей. А за последующие девять лет семья профсоюзного босса получила в собственность активы еще на несколько сотен миллионов рублей.

В настоящее время председатель ФНПР совместно с женой Светланой Шмаковой владеет квартирой кадастровой стоимостью почти 30 млн рублей в Пресненском районе Москвы. В его единоличной собственности большой участок земли на Плешковском заливе в Тверской области. На официально нигде не работающую супругу Михаила Шмакова записаны еще три квартиры в Москве, в том числе доля в элитных апартаментах в ТСЖ «Дом» на 3-й Тверской-Ямской улице кадастровой стоимостью свыше 45 млн рублей. Также ей принадлежат два дома и три земельных участка в Новой Москве и в Наро-Фоминском районе Московской области. Сын главы ФНПР Виктор Шмаков еще в студенческие годы был облагодетельствован родителем недвижимым имуществом в Москве и Подмосковье на сумму несколько десятков миллионов рублей. Также вся семья профсоюзного функционера коллекционирует раритетные автомобили

«Еще одна фамильная черта Шмаковых – держать сбережения в зарубежных банках. В частности, уже много лет и жена, и сын главы ФНПР, видимо, пользуются счетами в австрийских Raiffeisenlandesbank и BKS Bank, на которых аккумулировано почти полмиллиона евро», - сообщает InterRight.

Но обнародованная информация об активах главы ФНПР – скорее всего, лишь верхушка айсберга. В истинных масштабах воровства профсоюзного лидера еще только предстоит разобраться правоохранительным органам.

А внимание правоохранителей должен привлечь хотя бы тот факт, что глава ФНПР, видимо записав самые лакомые активы ФНПР на своих родственников, стал одним из крупнейших в стране латифундистов. В запутанной схеме перехода ООО «Подсобное Сельское Хозяйство «Балабаново» в собственность супруги и брата главы ФНПР — Петра Шмакова — уже разбирается суд.

Нельзя исключать, что аналогичные иски последуют и в отношении 18 участков (четыре оформлены на Светлану Шмакову и 14 — на Виктора Шмакова) в поселке Садовый Владимирской области, на которых располагается Владимиро-Суздальский парк активного отдыха «Заячья гора». Не понятно, на каких основаниях, а главное на какие доходы, жена и сын Михаила Шмакова их приобрели.

Однако и это не все доходы члена Госсовета. Ежегодно Шмаков получает от государства миллионы как председатель ФНПР, Помимо зарплаты Шмаков выписывает себе из бюджета премиальные и даже материальную помощь - по причине пенсионного возраста.

«Также Шмаков каждый год получает на работу ФНПР субсидии — они идут на нужды руководства федерации. К примеру, в 2018 году, федерация получила 735,7 млн рублей, в том числе 264 млн рублей на погашение кредитов, в 2020-м — 1,2 млрд рублей, а в этом ФНПР должна получить еще столько же», - добавляет ИА InterRight.

Есть вопросы и к коммерческим структурам, учрежденным ФНПР – помимо законности их создания, регуляторов должна заинтересовать роль отпрыска Михаила Шмакова в деятельности по отчуждению принадлежащих этим компаниям активов. В настоящее время Виктор Шмаков активно задействован в управлении таких структур, как ООО «Курорт-сервис» (имеет отношение к парку «Заячья гора»), в котором ему принадлежат 30% акций, торговой компании ООО «Аквакарго», туроператора АО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт», АО «УКД» («Управление канатных дорог») и АО «КМКР» («Кавминкурортресурсы»). Доходы сына лидера ФНПР, в основном получаемые от этих структур, в последние годы постоянно растут и исчисляются миллионами рублей.

И все же велика вероятность, что скоро эта деятельность будет пресечена: слишком высокие инстанции вплотную занялись проверками, как самой ФНПР, так и непосредственно его руководства.

Как пишет издание, следствие уже ведется, а свои оценки делу дали Генпрокуратура, Росимущество, Счетная палата, ФНС и другие госорганы. При этом, учитывая размеры такого рода «приватизации», реальные сроки лишения свободы могут ожидать не только самого профсоюзного лидера, но и его родственников.

Источник: Информационное агентство InterRight

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