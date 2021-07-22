Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 июля

Скончались шесть человек.

На утро 22 июля в Кемеровской области ещё у 197 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 42, Новокузнецк — 35, Междуреченск — 15, Мыски — 14, Прокопьевск — 11, Анжеро-Судженск — 10, Киселёвск — 10, Ленинск-Кузнецкий — 8, Новокузнецкий район — 8, Белово — 7, Полысаево — 6, Промышленновский округ — 6, Осинники — 4, Тайга — 3, Топкинский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Берёзовский — 2, Калтан — 2, Прокопьевский округ — 2, Тисульский округ — 2, Юрга — 1, Гурьевский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Прокопьевске. У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Полысаево. У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 44 246 случаев коронавируса: 1 896 человек получают медицинскую помощь, 41 420 выздоровели, 930 скончались.