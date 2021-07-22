Власти Кемерова ответили на вопрос о сроках открытия «Лазурного»

Почти ежедневно вопросы об этом появляются в соцсетях губернатора и мэра города.

Кемеровчане продолжают интересоваться сроками открытия бассейна «Лазурный». Напомним, ранее глава города Илья Середюк упоминал, что «Лазурный» откроют в 2021-м, не называя точной даты.

В администрации города отреагировали на вопросы кемеровчан.

«Универсальный спортивный комплекс «Лазурный» является одним из крупнейших спортивных сооружений города Кемерово. Здание бассейна находится в частной собственности и в настоящее время проходит капитальный ремонт. На каком этапе и когда завершатся ремонтные работы возможно уточнить у собственника бассейна «Лазурный» (тел. 36-62-42)», — пояснили в ответ в мэрии.

К настоящему времени обновление фасада здания почти завершено, с него начали убирать леса.