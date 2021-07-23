Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 июля

Скончались пять человек.

На утро 23 июля в Кемеровской области ещё у 195 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 42, Новокузнецк — 31, Междуреченск — 15, Мыски — 15, Прокопьевск — 13, Киселёвск — 10, Белово — 9, Осинники — 9, Анжеро-Судженск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 6, Берёзовский — 5, Полысаево — 5, Топкинский округ — 5, Яшкинский округ — 5, Калтан — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Новокузнецкий район — 3, Прокопьевский округ — 3, Промышленновский округ — 3, Тисульский округ — 2», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов.

Это женщина 1947 года рождения из Кемерова, мужчина 1930 года рождения из Кемерова, две женщины 1931 и 1937 годов рождения из Новокузнецка, женщина 1936 года рождения из Кемеровского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 44 441 случай коронавируса: 1 890 человек получают медицинскую помощь, 41 616 выздоровели, 935 скончались.