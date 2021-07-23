В Таштаголе рецидивист напал на продавщицу ради бутылки спиртного

Любитель выпить не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей.

В Таштаголе экипажем Росгвардии задержан неоднократно судимый за разбой и многочисленные кражи рецидивист, который причинил вред здоровью работницы торговой точки.

«Росгвардейцы прибыли на тревожный сигнал из сетевого магазина по улице Ноградской. На месте происшествия их встретила работница магазина со следами побоев и рассказала, что при попытке остановить мужчину, похитившего спиртное, он применил к ней физическое насилие, ударив рукой по лицу», - сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Кузбассу.

Пострадавшая работница торговой точки была доставлена в медучреждение с подозрением на перелом носа.

Используя кадры с камер видеонаблюдения, правоохранители успешно провели операцию по обнаружению и задержанию подозреваемого в ближайшем дворе, где злоумышленник распивал похищенный алкоголь. Им оказался 62-летний местный житель ранее неоднократно судимый за разбой и многочисленные кражи. Задержанный доставлен для дальнейшего разбирательства в полицию.