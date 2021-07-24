Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 июля

Скончались четыре человека.

На утро 24 июля в Кемеровской области ещё у 198 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 35, Новокузнецк — 31, Междуреченск — 18, Прокопьевск — 15, Осинники — 13, Киселёвск — 12, Ленинск-Кузнецкий — 12, Белово — 9, Мыски — 8, Анжеро-Судженск — 6, Берёзовский — 6, Кемеровский МО — 6, Промышленновский МО — 6, Гурьевский МО — 5, Топкинский МО — 5, Калтан — 3, Тайга — 3, Новокузнецкий МР — 1, Прокопьевский МО — 1, Тисульский МО — 1, Юргинский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

193 пациента выписаны. Кроме того, за сутки скончались четыре пациента.

В Анжеро-Судженске умерла женщина 1937 года рождения. Кроме того, женщина 1948 года рождения скончалась Ленинск-Кузнецком, женщина 1951 года рождения — в Кемерове и женщина 1941 года рождения — в Новокузнецке. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 44 639 случаев коронавируса: 1 891 человек получает медицинскую помощь, 41 809 выздоровели, 939 скончались.