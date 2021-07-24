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В Промышленновском районе утонули мужчина и женщина

24 июля 2021 в 16:22

Они распивали спиртное.

В Промышленновском районе в пруду утонули мужчина и женщина. По данным «Правоохранительного портала Кузбасса», инцидент произошёл около деревни Пор-Искитим.

Погибшему мужчине было 30 лет, женщине — 41. Они распивали спиртное на берегу водоёма, после чего отправились купаться и обратно уже не вернулись.

Специалисты отмечают, что у выпивших людей нарушена координация движений, в воде может произойти спазм сосудов, судороги, обмороки. Спасатели еще раз призвали не купаться в состоянии алкогольного опьянения.


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