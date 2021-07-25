Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 июля

Скончались шесть человек.

На утро 25 июля в Кемеровской области ещё у 203 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 37, Новокузнецк — 32, Междуреченск — 16, Осинники — 16, Ленинск-Кузнецкий — 13, Белово — 12, Анжеро-Судженск — 11, Киселевск — 9, Калтан — 8, Берёзовский — 7, Прокопьевск — 7, Мыски — 6, Тайга — 6, Кемеровский МО — 6, Промышленновский МО — 4, Таштагольский МР — 4, Гурьевский МО — 3, Ленинск-Кузнецкий МО — 3, Прокопьевский МО — 2, Топкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

199 человек выписаны. Кроме того, за сутки скончались шесть пациентов.

В Новокузнецком районе скончался мужчина 1955 года рождения, в Кемерове — две женщины 1959 и 1940 годов рождения. Кроме того, летальные случаи зафиксированы в Юрге (там умерла женщина 1936 года рождения), Полысаево (женщина 1938 года рождения) и Новокузнецке, где от последствий коронавируса скончалась женщина 1941 года рождения. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 44 842 случая коронавируса: 1 889 человек находятся в больнице, 42 008 выздоровели, 945 умерли.