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В столице Кузбасса машина протаранила качели с ребенком

25 июля 2021 в 15:24

О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.

В Кемерове машина въехала на детскую площадку и протаранила качели на детской площадке. Как сообщили очевидцы в соцсетях, в этот момент на них был ребенок.

Инцидент произошёл в субботу в одном из дворов на проспекте Ленинградском. На фотографиях, опубликованных в интернете, видно, что автомобиль поцарапан и находится на газоне, а качели сломаны.

«На скорости задним ходом въехала в качели с детьми, девочку увезли на скорой», — написал один из очевидцев.

По словам других очевидцев, девочка, качавшаяся в момент ДТП на качели, физически не пострадала, но сильно испугалась.

Подробности уточняются.

 

Фото: vk.com/incident_42


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