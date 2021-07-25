В столице Кузбасса машина протаранила качели с ребенком

О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.

В Кемерове машина въехала на детскую площадку и протаранила качели на детской площадке. Как сообщили очевидцы в соцсетях, в этот момент на них был ребенок.

Инцидент произошёл в субботу в одном из дворов на проспекте Ленинградском. На фотографиях, опубликованных в интернете, видно, что автомобиль поцарапан и находится на газоне, а качели сломаны.

«На скорости задним ходом въехала в качели с детьми, девочку увезли на скорой», — написал один из очевидцев.

По словам других очевидцев, девочка, качавшаяся в момент ДТП на качели, физически не пострадала, но сильно испугалась.

Подробности уточняются.

Фото: vk.com/incident_42