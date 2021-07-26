Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 июля

Скончались семь человек.

На утро 26 июля в Кемеровской области ещё у 209 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 48, Кемерово — 38, Мыски — 19, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 17, Белово — 15, Ленинск-Кузнецкий — 8, Кемеровский округ — 6, Промышленновский округ — 6, Калтан — 4, Беловский район — 4, Гурьевский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Топкинский округ — 3, Яйский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Берёзовский — 2, Полысаево — 2, Новокузнецкий район — 2, Таштагольский район — 2, Краснобродский — 1, Осинники — 1, Тайга — 1, Прокопьевский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Кроме того, за сутки скончались семь пациентов. Это женщина 1946 года рождения из Калтана, женщина 1944 года рождения из Юргинского муниципального округа, мужчина 1960 года рождения из Прокопьевска, женщины 1944 и 1940 годов рождения из Кемерова, мужчина 1938 года рождения и женщина 1954 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 45 051 случай коронавируса: 1 906 человек получают медицинскую помощь, 42 193 выздоровели, 952 скончались.