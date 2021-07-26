В Прокопьевске бульдозер переехал спящего в поле мужчину

Возбуждено уголовное дело.

Утром 23 июля в Прокопьевске в поле обнаружили тело 31-летнего мужчины. Ранее его переехал бульдозерист.

«По предварительным данным, водитель бульдозера передвигался через поле, расположенное рядом с отсыпной площадкой, где лежал электрический кабель. Из-за этого он не мог проехать напрямую. Через несколько метров по рации он получил сообщение, что на колее, где он проехал, обнаружено тело мужчины», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как выяснилось, что 31-летний мужчина ходил ранее на данный участок местности, где собирал металлолом. Последние три дня он употреблял алкоголь. По предварительным данным, мужчина в нетрезвом состоянии уснул в траве.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.