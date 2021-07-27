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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 июля

27 июля 2021 в 11:32

Скончались пять человек.

На утро 27 июля в Кемеровской области ещё у 207 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 45, Новокузнецк — 41, Междуреченск — 23, Осинники — 15, Прокопьевск — 11, Мыски — 10, Белово — 8, Ленинск-Кузнецкий — 8, Анжеро-Судженск — 7, Киселёвск — 7, Новокузнецкий район — 7, Полысаево — 6, Кемеровский округ — 4, Ленинск-Кузнецкий округ — 4, Калтан — 3, Промышленновский округ — 3, Берёзовский — 2, Тайга — 2, Прокопьевский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли 5 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 198 новых случаев выздоровления.За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 45 258 случаев коронавируса: 1 910 человек получают медицинскую помощь, 42 391 пациент выздоровел, 957 скончались.


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