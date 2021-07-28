Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 июля

Скончались шесть человек.

На утро 28 июля в Кемеровской области ещё у 204 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 46, Кемерово — 42, Междуреченск — 24, Осинники — 15, Белово — 8, Ленинск-Кузнецкий — 8, Прокопьевск — 8, Анжеро-Судженск — 6, Ленинск-Кузнецкий округ — 6, Калтан — 5, Киселёвск — 5, Тайга — 5, Мыски — 4, Полысаево — 4, Новокузнецкий район — 4, Промышленновский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Берёзовский — 2, Кемеровский округ — 2, Крапивинский округ — 2, Прокопьевский округ — 1, Тисульский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов: мужчина 1959 года рождения из Кемерова, мужчина 1936 года рождения из Юрги, женщина 1933 года рождения из Киселёвска, женщина 1942 года рождения из Новокузнецка, женщина 1939 года рождения из Новокузнецкого муниципального округа и мужчина 1950 года рождения из Берёзовского. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано случаев коронавируса: 1 912 человек получают медицинскую помощь, 42 587 выздоровели, 963 скончались.