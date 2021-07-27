Власти Кемерова ответили на просьбу пустить дополнительный транспорт на Притомском

Горожане неоднократно жаловались на недоступность нового района.

Жители столицы Кузбасса в очередной раз обратились с просьбой пустить транспорт с проспекта Притомского. На это раз их интересовало направление до проспекта Шахтёров.

«Очень не хватает транспорта с остановки «Заречная» на пр. Притомском, который бы ходил до проспекта Шахтёров, в сторону сельской больницы», — говорится в одном из обращений. на сайте «Кузбасс Онлайн».

В мэрии ответили, что сейчас власти рассматривают вопрос о запуске новых маршрутов по проспекту Притомскому. В настоящее же время по данной улице можно передвигаться каждый день на маршрутках № 8т и № 83т.

Комментаторы отметили, что подобный ответ власти дают не первый раз, однако новый район продолжает оставаться одним из самых проблемных в плане доступности, несмотря на строящееся жилье, детские сады и школы.