Появились новые фото культурного кластера в Кемерове

Минстрой опубликовал промежуточный фотоотчет о возведении объекта.

Министерство строительства Кузбасса опубликовало в Instagramновые фотографии со строительных площадок культурного кластера в Кемерове. По данным ведомств, к вводу готовятся уже пять зданий: хореографическая академия, средняя специальная музыкальная школа, два интерната для учащихся и общеобразовательная школа.

«В здании школы завершён монтаж металлоконструкций над спортивным и зрительным залами на 300 мест. По периметру над сценой в три яруса ведётся монтаж технологических галерей, их общий вес — 9 тонн. Они обеспечат функционирование систем освещения, декораций и других элементов. Отсюда будут спускаться поддерживающие тросы, выдерживающие вес многотонного оборудования», - сообщили в министерстве.

В августе начнутся работы по устройству кровли, инженерных сетей, чтобы в осенний период начать выполнение отделочных работ.

Фото: instagram.com/building.kuzbass