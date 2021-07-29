Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 июля

Скончались четыре человека.

На утро 29 июля в Кемеровской области ещё у 206 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 39, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 19, Прокопьевск — 14, Мыски — 13, Ленинск-Кузнецкий — 10, Осинники — 9, Белово — 8, Киселёвск — 8, Анжеро-Судженск — 6, Берёзовский — 6, Калтан — 5, Новокузнецкий район — 4, Промышленновский округ — 4, Топкинский округ — 4, Полысаево — 3, Беловский район — 3, Гурьевский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Ижморский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Краснобродский — 1, Кемеровский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента: женщина 1934 года рождения из Салаира, женщина 1947 года рождения из Беловского муниципального округа, женщина 1971 года рождения из Юрги и женщина 1953 года рождения из Новокузнецка.

У данных пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, болезнь протекала на фоне различных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 45 668 случаев коронавируса: 1 919 человек получают медицинскую помощь, 42 782 выздоровели, 967 скончались.