В Кузбассе подросток украл у знакомого почти треть миллиона рублей

Тот хранил деньги в шкафу.

17-летний житель Кемеровского района судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».

Правоохранительными органами Кузбасса установлено, что в декабре 2020 года 17-летний житель Кемеровского района зашёл в гости к 54-летнему знакомому. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил подростка сходить в магазин за продуктами и передал ему деньги. Когда молодой человек вернулся с покупками, хозяин квартиры на некоторое время вышел из комнаты.

«Воспользовавшись моментом, подросток украл из шкафа, откуда ранее знакомый доставал деньги, 320 тысяч рублей. Затем, поговорив с хозяином квартиры, ушёл. Потерпевший после обнаружения пропажи крупной суммы денег решил поговорить с подростком, подозреваемым в краже денег, однако молодой человек категорически отрицал свою причастность к краже», - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу.

После обращения потерпевшего в правоохранительные органы и проведения следственных действий в отношении подозреваемого подростка, молодой человек вину признал

В настоящее время подростку вынесено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.