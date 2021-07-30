Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 июля

Скончались шесть человек.

На утро 30 июля в Кемеровской области ещё у 200 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 41, Новокузнецк — 36, Междуреченск — 16, Прокопьевск — 13, Мыски — 11, Ленинск-Кузнецкий — 9, Анжеро-Судженск — 7, Калтан — 7, Таштагольский район — 7, Краснобродский — 6, Крапивинский округ — 6, Промышленновский округ — 6, Топкинский округ — 6, Белово — 5, Берёзовский — 5, Гурьевский округ — 4, Кемеровский округ — 4, Осинники — 3, Ижморский округ — 2, Яйский округ — 2, Юрга — 1, Беловский район — 1, Ленинск-Кузнецкий округ– 1, Тисульский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это мужчина 1937 года рождения из Краснобродского, женщина 1953 года рождения из Новокузнецка, женщина 1942 года рождения из Берёзовского, мужчина 1946 года рождения из Кемерова, мужчина 1966 года рождения из Салаира и женщина 1934 года рождения из Мысков. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 45 868 случаев коронавируса: 1 919 человек получают медицинскую помощь, 42 976 выздоровели, 973 скончались.