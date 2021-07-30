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Житель Юрги отправится под суд за истязание 14-летней падчерицы

30 июля 2021 в 16:02

Мужчина систематически избивал падчерицу.

В Кузбассе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Юрги. Мужчину обвиняют в истязании 14-летней девочки. По версии следствия, с октября  2020 года по апрель 2021 года в нетрезвом виде он по малозначительным поводам систематически избивал падчерицу.

«Однажды девочка пожаловалась маме на боль в груди, после чего они обратились в больницу. Примечательно, что конфликты возникали, когда мамы не было дома и она не знала о происходящем. В больнице девочка призналась врачу, что её ударил отчим. Информацию передали в правоохранительные органы, мужчину привлекли к административной ответственности», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

В апреле мужчина позволил себе ударить ребёнка при её матери, тогда женщина вызвала правоохранительные органы.

Отмечается, что кузбассовец со следствием сотрудничал и вину признал. Сейчас дело направлено в суд.


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