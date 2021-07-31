Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 31 июля

Скончались пять человек.

На утро 31 июля в Кемеровской области ещё у 201 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 43, Новокузнецк — 38, Прокопьевск — 19, Мыски — 17 Ленинск-Кузнецкий — 13, Анжеро-Судженск — 12, Белово — 10, Осинники — 8, Калтан — 8, Киселёвск — 7, Беловский МР — 5, Полысаево — 4, Междуреченск — 3, Тайга — 3, Гурьевский МО — 3, Таштагольский МР — 2, Краснобродский — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Прокопьевский МО — 1, Промышленновский МО — 1, Яйский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это мужчина 1935 года рождения из Мариинского муниципального района, мужчина 1969 года рождения из Междуреченска, мужчина 1958 года рождения из Прокопьевска, женщина 1939 года рождения из Белова и мужчина 1939 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 46 069 случаев коронавируса: 1 922 человека получают медицинскую помощь, 43 169 выздоровели, 978 скончались.