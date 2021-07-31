В Мысках двое мужчин скинули товарища с балкона, узнав о его болезни

Им не понравилось, что приятель пил с ними из одной рюмки.

В Мысках два местных жителя убили собутыльника, после того, как узнали, что тот неизлечимо болен. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбасс, обвиняемые — мужчины 30 и 33 лет — выпивали в гостях у 42-летнего знакомого.

«Во время застолья хозяин квартиры рассказал, что недавно вышел из тюрьмы и у него имеется неизлечимое заболевание. Мужчины предъявили претензии, что он не сообщил об этом сразу, а выпивал с ними из одной рюмки. Они стали избивать его руками, а затем один из них предложил сбросить потерпевшего с балкона квартиры, расположенной на 8-м этаже. Приятель согласился, после чего они вытолкали мужчину на балкон и сбросили его вниз», — сообщили в СК.

Злоумышленники с места преступления скрылись, однако следователи в кротчайшие сроки установили их личности. Ими оказались лица без определённого места жительства, находящиеся в реабилитационном центре.

Мужчины были задержаны. Изначально они сотрудничали со следствием, а вот позже заявили, что преступление совершил только один из них. Однако эксперимент, проведённый в рамках расследования уголовного дела, опроверг версию обвиняемых.

По окончании предварительного следствия мужчины заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей. В итоге те вынесли обвинительный приговор.

Мужчинам назначено наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Также 1 год и 1 год 6 месяцев ограничения свободы.