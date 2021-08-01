Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 августа

Скончались шесть человек.

На утро 1 августа в Кемеровской области ещё у 205 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 50, Новокузнецк — 38, Прокопьевск — 15, Анжеро-Судженск — 9, Калтан — 7, Ленинск-Кузнецкий — 7, Юрга — 7, Новокузнецкий МР — 7, Промышленновский МО — 7, Белово — 6, Таштагольский МР — 5, Междуреченск — 4, Мыски — 4, Осинники — 4, Яшкинский МО — 4, Киселёвск — 3, Полысаево — 3, Гурьевский МО — 3, Юргинский МО — 3, Яйский МО — 3, Беловский МР — 2, Кемеровский МО — 2, Тисульский МР — 2, Тяжинский МО — 2, Чебулинский МО — 2, Краснобродский — 1, Тайга — 1, Крапивинский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Мариинский МР — 1, Прокопьевский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Это женщины 1939 и 1956 годов рождения из Новокузнецка, женщина 1947 года рождения и мужчина 1954 рождения из Юрги, а также женщина 1952 года рождения из Белова и женщина 1959 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 46 274 случая коронавируса: 1 926 человека получают медицинскую помощь, 43 364 выздоровели, 984 скончались.