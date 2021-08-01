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В Кузбассе вновь изменили график работы поликлиник

01 августа 2021 в 15:54

«Красные зоны» будут закрываться раньше.

«Красные зоны» в поликлиниках Кузбасса будут работать до 20:00, а не до 23:00, как это было ранее. К такому решению пришло Министерство здравоохранения Кузбасса на основе анализа обращаемости пациентов в поликлиники.

«В течение двух недель отмечается снижение количества обращений в поликлиники после 20:00 по поводу ОРВИ и пневмонии до 50-60 обращений по всем медицинским организациям  Кузбасса. Снижается нагрузка на службу скорой  помощи. Учитывая это, принято решение об изменении времени работы этих медицинских организаций  до 20:00», —сообщает сайт регионального ведомства.

Также время работы пунктов вакцинации сокращено до 20:00. Изменение графика работы также объяснили тем, что в вечернее время здесь практически не бывает посетителей.

Кроме того изменения коснутся работы детских поликлиник. В будние дни они будут принимать пациентов до 19:00, в субботу до 14:00.

«Изменение графика работы медицинских организаций никак не скажется на доступности медицинской помощи для кузбассовцев. Министерство здравоохранения постоянно анализирует ситуацию с загружённостью поликлиник и на основании этого устанавливает оптимальные часы для приёма пациентов. В связи с тем, что сейчас ситуация с обращаемостью стабильна, необходимости в увеличенном графике нет», — заверила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.


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