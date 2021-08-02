Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 августа

Скончались пять человек.

На утро 2 августа в Кемеровской области ещё у 201 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 45, Новокузнецк — 39, Междуреченск — 20, Осинники — 14, Калтан — 9, Новокузнецкий район — 9, Анжеро-Судженск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 8, Краснобродский — 8, Прокопьевск — 7, Белово — 6, Гурьевский округ — 5, Тайга — 4, Промышленновский округ — 4, Яшкинский округ — 3, Киселёвск — 2, Краснобродский — 2, Крапивинский округ — 2, Тисульский округ — 2, Ижморский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов: мужчина 1953 года рождения из Киселёвска, женщина 1960 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1969 года рождения из Кемерова, мужчина 1977 года рождения из Прокопьевска и женщина 1951 года рождения из Крапивинского муниципального округа. У всех этих людей развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 46 475 случаев коронавируса: 1 921 человек получает медицинскую помощь, 43 565 выздоровели, 989 скончались.