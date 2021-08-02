В Кузбассе медведь набросился на жительницу поселка

Инцидент произошёл в междуреченском посёлке Камешок.

В Кузбассе зарегистрировали очередной случай выхода медведя к людям. На этот раз инцидент произошёл в междуреченском посёлке Камешок. По словам местного жителя, медведь напал на его жену.

Мужчина рассказал, что они шли по дороге и в какой-то момент женщина стала убегать. Мужчина вышел навстречу медведю, который в этот момент остановился и убежал обратно в лес.

«Первая причина — очень много заповедных территорий, где не ведётся регулирование численности. При увеличении плотности медведь начинает расселение. В нашем районе — посёлке Камешок — стрелка водоразделов реки Томь и реки Уса, получается такой треугольник. Он сюда движется по этой стрелке. С самой весны здесь два медвежонка гуляли, почему-то без мамки», — пояснил егерь общественной организации охотников Междуреченска Василий Максимов.

Он добавил, что люди стали ходить в тайгу, как только появились грибы, при этом они бросают еду и подкармливают хищников.

Людей просят не подкармливать хищных животных и не оставлять кучи мусора, которые могут привлекать медведей.