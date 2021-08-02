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В Кемерове троллейбусы не вышли на линию из-за коллективной вакцинации

02 августа 2021 в 18:49

Горожане пожаловались на перебои в работе общественного транспорта.

Кемеровчане обратили внимание на отсутствие троллейбусов в течение дня. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Один из горожан поинтересовался на сайте платформы «Кузбасс онлайн», куда пропал транспорт. В ответ ему пояснили, что пауза в сообщении возникла из-за коллективной вакцинации от коронавируса», - пишет портал.

По информации МБУ «УЕЗТУ», в соответствии с постановлением главного государственного врача, по региону введена обязательная вакцинация для граждан, работающих в организациях транспорта общего пользования.

«29 июля отсутствие троллейбусов в дневное время объясняется проведением коллективной вакцинации водителей и кондукторов троллейбусного депо», — говорится в официальном ответе.


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