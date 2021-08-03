Кузбасская больница выплатит матери 1 миллион за смерть ее новорождённого сына

В медучреждении прокомментировали гибель младенца и выплату.

Кузбасская клиническая больница скорой помощи выплатит 1 миллион рублей женщине из-за смерти её новорождённого сына.

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, малыш появился на свет здоровым, но после перевода в детское отделение его состояние ухудшилось. Новорождённый начал хрипеть, его подключили к ИВЛ. Врачи отказали матери, желавшей перевести сына в другую больницу, а через несколько дней мальчик скончался.

По данным экспертизы, ребёнок умер от лёгочно-сердечной недостаточности. Издание пишет, что врачи неправильно настроили аппарат ИВЛ. В Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского озвучили результаты экспертизы.

«Прямой причинно-следственной связи между действиями медицинского персонала учреждения и развитием заболевания у новорождённого не установлено. Ребёнку была своевременно и в полном объёме оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь, проведены диагностические мероприятия и своевременно выявлены патологические состояния, все действия медицинских работников были направлены на сохранение здоровья и жизни новорождённого. К сожалению, ребёнок скончался», — сообщили в медучреждении.

Также по словам медиков, «перетранспорт новорождённого в другую больницу не предоставлялся возможным из-за тяжёлого состояния ребёнка».

«Извинения по факту произошедших событий семье были принесены как непосредственно врачом, оказывающим медицинскую помощь, так и руководством родильного дома в период нахождения женщины там, а также представителями учреждения в ходе судебного процесса. Денежная компенсация морального вреда будет выплачена истцу после вступления решения суда в законную силу», — говорится в комментарии больницы в соцсетях.