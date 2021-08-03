Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 августа

Скончались четыре человека.

На утро 3 августа в Кемеровской области ещё у 199 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 41, Новокузнецк — 38, Междуреченск — 16, Осинники — 13, Юрга — 11, Белово — 7, Калтан — 7, Анжеро-Судженск — 6, Киселёвск — 6, Прокопьевск — 6, Новокузнецкий район — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Мыски — 5, Тайга — 4, Гурьевский округ — 4, Полысаево — 3, Крапивинский округ — 3, Беловский район — 2, Кемеровский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Мариинский район — 2, Промышленновский округ — 2, Таштагольский район — 2, Тисульский округ — 2, Чебулинский округ — 2, Юргинский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента: мужчина 1971 года рождения из Кемерова, мужчина 1953 года рождения из Крапивинского муниципального округа, женщина 1940 года рождения в Юргинского муниципального округа и женщина 1939 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 46 674 случая коронавируса: 1 922 человека получают медицинскую помощь, 43 758 выздоровели, 993 скончались.