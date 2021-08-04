Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 августа

Скончались шесть человек.

На утро 4 августа в Кемеровской области ещё у 200 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 38, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 18, Прокопьевск — 16, Юрга — 13, Белово — 11, Осинники — 9, Ленинск-Кузнецкий — 8, Мыски — 7, Калтан — 6, Промышленновский округ — 6, Киселёвск — 5, Анжеро-Судженск — 4, Новокузнецкий район — 4, Юргинский округ — 4, Беловский район — 3, Гурьевский округ — 2, Кемеровский округ — 2, Крапивинский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Таштагольский район — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это женщина 1939 года рождения из Новокузнецка, женщина 1947 года рождения из Кемерова, мужчина 1941 года рождения из Кемерова, мужчина 1939 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1950 года рождения из Киселёвска и мужчина 1942 года рождения из Междуреченска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 46 874 случая коронавируса: 1 920 человек получают медицинскую помощь, 43 955 выздоровели, 999 скончались.