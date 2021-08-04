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В Кемерове девять групп в детсадах закрыли из-за коронавируса

04 августа 2021 в 14:17

Причиной стал контакт воспитателей и отдельных воспитанников с больными.

В столице Кузбасса на карантин закрыты девять групп в девяти дошкольных учреждениях. Причиной стал контакт воспитателей и отдельных воспитанников с коронавирусными больными.

В частности, закрыты группы в детских садах № 1, 5, 8, 11, 29, 140, 171, 178 и 239.

«Контактных детей и взрослых отправили на двухнедельную изоляцию. В настоящее время в детских садах проводятся карантинные мероприятия, которые завершатся до 12 августа», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что родители детей, отправленных на изоляцию, имеют право взять на это время больничный.


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