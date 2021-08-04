Жительница Междуреченска укусила кассира супермаркета

Чтобы не платить за покупки.

В Междуреченске завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней горожанки, которую обвиняют по статье «Грабёж». Женщина набрала продуктов и сбежала из супермаркета.

Сигнал поступил в полицию от кассира одного из городских супермаркетов. Женщина сообщила, что неизвестная покупательница набрала два пакета товаров и попыталась скрыться. Когда сотрудница магазина заметила этот манёвр, то догнала женщину и начала забирать пакеты.

«В попытке освободиться злоумышленница укусила кассира за руку, выхватила часть товара и сбежала. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей диагностировали кровоподтёк и ссадины в области предплечья», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

«Покупательницу» задержали недалеко от места происшествия сотрудники патрульно-постовой службы. В отделе полиции женщина рассказала, умышленно пришла в магазин с двумя пустыми пакетами, которые затем наполнила продуктами и чистящими средствами, но пройти мимо кассы не успела.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что ранее фигурантка неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкие хищения, но на этот раз её будут судить по уголовной статье.