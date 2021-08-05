Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 августа

Скончались пять человек.

На утро 5 августа в Кемеровской области ещё у 205 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 39, Новокузнецк — 35, Междуреченск — 23, Юрга — 19, Прокопьевск — 17, Осинники — 12, Анжеро-Судженск — 7, Калтан — 7, Промышленновский округ — 7, Киселёвск — 6, Ленинск-Кузнецкий — 6, Белово — 5, Мариинский район — 5, Яшкинский округ — 5, Мыски — 4, Полысаево — 4, Тисульский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Так, в Кемерове скончались мужчина 1950 года рождения и женщина 1955 года рождения. Кроме того, летальные случаи зафиксированы в Новокузнецке (там умерла женщина 1930 года рождения), Новокузнецком муниципальном округе (женщина 1938 года рождения) и в Ленинске-Кузнецком, где от последствий коронавируса скончался мужчина 1951 года рождения. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 47 079 случаев коронавируса: 1 929 человек получают медицинскую помощь, 44 146 выздоровели, 1 004 скончались.