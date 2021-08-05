В Кемерове закрыли ТРК «Гринвич»

Стало известно, почему опечатали торговый центр.

В среду, 4 августа, приставы опечатали здание торгово-развлекательного комплекса на ФПК. Как стало известно, суд возложил обязанность устранить нарушения законодательства в области пожарной безопасности.

«По постановлению прокурора Заводского района города Кемерово суд возложил обязанность устранить нарушения законодательства в области пожарной безопасности и наложил запрет на эксплуатацию ТРК «Гринвич», расположенного по адресу Молодёжный проспект, дом 2», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Также сообщается, что 3 августа суд принял иск к производству и в тот же день вынес определение о подготовке дела к судебному разбирательству. Подготовка дела, или собеседование, состоится 17 августа. До тех пор один из крупнейших ТЦ будет закрыт для посетителей.